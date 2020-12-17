Юрист рассказал, как решение CAS повлияет на сборную России по футболу

Спортивный юрист Артём Пацев оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я так и думал. Ожидаемое решение, половинчатое и взвешенное по сравнению с тем, что предлагали в WADA. Была перспектива остаться без соревнований на четыре года. Сейчас же спортсмены получат возможность выступать на международных соревнованиях, хоть и в нейтральном статусе», — цитирует Пацева «Чемпионат».

По его мнению, спортсменам самим стоит решать, выступать под нейтральным флагом или бойкотировать соревнования. Он также отметил, что на ОИ-2018 выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не преуменьшило эмоций от самих Игр.

«Если сборная России по футболу отберётся на ЧМ-2022 в Катаре, то под своим флагом играть вряд ли получится. Чемпионата Европы по футболу это не касается. Там мы будем играть под своим флагом», — подчеркнул Пацев.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, несмотря на санкции WADA.