Юрист рассказал, как решение CAS повлияет на сборную России по футболу
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- AFP
«Я так и думал. Ожидаемое решение, половинчатое и взвешенное по сравнению с тем, что предлагали в WADA. Была перспектива остаться без соревнований на четыре года. Сейчас же спортсмены получат возможность выступать на международных соревнованиях, хоть и в нейтральном статусе», — цитирует Пацева «Чемпионат».
По его мнению, спортсменам самим стоит решать, выступать под нейтральным флагом или бойкотировать соревнования. Он также отметил, что на ОИ-2018 выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не преуменьшило эмоций от самих Игр.
«Если сборная России по футболу отберётся на ЧМ-2022 в Катаре, то под своим флагом играть вряд ли получится. Чемпионата Европы по футболу это не касается. Там мы будем играть под своим флагом», — подчеркнул Пацев.
CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, несмотря на санкции WADA.