Плющенко объявил о переходе Липницкой в его академию
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«Очень рад, что к моей команде «Ангелы Плющенко» присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью «Ангелов Плющенко», Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона — мощь», — написал Плющенко в своём Instagram.
Липницкая является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также она в том же году выиграла чемпионат Европы и завоевала серебро мирового первенства.
Ранее Аделина Сотникова прокомментировала переход Александры Трусовой и Алёны Косторной к Плющенко.