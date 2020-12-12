Плющенко объявил о переходе Липницкой в его академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что к его академии присоединилась Юлия Липницкая.

«Очень рад, что к моей команде «Ангелы Плющенко» присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью «Ангелов Плющенко», Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона — мощь», — написал Плющенко в своём Instagram.

Липницкая является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также она в том же году выиграла чемпионат Европы и завоевала серебро мирового первенства.

Ранее Аделина Сотникова прокомментировала переход Александры Трусовой и Алёны Косторной к Плющенко.