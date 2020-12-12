Сотникова прокомментировала переход Трусовой и Косторной к Плющенко

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова высказалась о переходах Александры Трусовой и Алёны Косторной в академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.
Сотникова прокомментировала переход Трусовой и Косторной к Плющенко
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«И Тутберидзе, и Плющенко — очень хорошие тренеры. Просто мы, спортсмены, всегда ищем что-то новое — идеи, навыки, стимулы. Мне с Женей нравилось работать, у него куча интересных упражнений. Но пока рано делать выводы, как изменились программы Косторной и Трусовой», — цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

Косторная и Трусова перешли в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

Ранее в академии Плющенко подвели итоги этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.

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