Сотникова прокомментировала переход Трусовой и Косторной к Плющенко

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова высказалась о переходах Александры Трусовой и Алёны Косторной в академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

«И Тутберидзе, и Плющенко — очень хорошие тренеры. Просто мы, спортсмены, всегда ищем что-то новое — идеи, навыки, стимулы. Мне с Женей нравилось работать, у него куча интересных упражнений. Но пока рано делать выводы, как изменились программы Косторной и Трусовой», — цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

Косторная и Трусова перешли в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

Ранее в академии Плющенко подвели итоги этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.