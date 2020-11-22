В академии Плющенко подвели итоги этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве

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Пресс-служба академии по фигурному катанию «Ангелы Плющенко» подвела итоги выступления своих воспитанников на этапе серии Гран-при в Москве.
В академии Плющенко подвели итоги этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«К сожалению, не всё получилось. Не отчаиваемся, работаем дальше. Спасибо зрителям за поддержку спортсменов и за тёплые слова в адрес тренеров. Будем работать, стараться радовать болельщиков хорошими прокатами и достойными результатами. Всем хорошего настроения и отличных выходных», — говорится в сообщении пресс-службы академии.

Алёна Косторная стала единственным представителем «Ангелов Плющенко» завоевавшим награду на московском этапе — серебро в женском одиночном катании. Александра Трусова и Артём Ковалёв остались без медалей.

Ранее сообщалось, что Глейхенгауз подвёл итоги этапа Гран-при в Москве для группы Тутберидзе.

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