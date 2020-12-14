Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что примет участие в показательных выступлениях на чемпионате мира в Челябинске.

«Я появлюсь на показательных чемпионата России. Очень постараюсь поднять хотя бы один прыжок. Времени совсем мало, ножки ещё совсем слабенькие. Но я работаю над этим. Возможно, что-то новое подготовим», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, что Медведева пропустит сами соревнования, которые пройдут с 24 по 27 декабря.

Медведева занималась под руководством Этери Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Осенью россиянка вернулась к Тутберидзе. В этом сезоне она ещё ни разу не участвовала в соревнованиях из-за состояния здоровья.

Ранее Аделина Сотникова выразила мнение, что Медведевой нужно определиться по поводу продолжения карьеры.