Сотникова считает, что Медведевой нужно определиться по поводу продолжения карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала решение Евгении Медведевой пропустить чемпионат России в Челябинске.

«Я вам так скажу. Здоровье — самое главное. Нельзя тренироваться, пока не залечишь все болячки. Другой важнейший момент — концентрация. Не знаю, какие у Жени цели, готова ли она совмещать серьёзные тренировки с выступлениями в шоу. Я, например, распыляться не могла. Такой человек, что отдаюсь полностью только одному делу. А Жене для начала надо определиться — стоит ли вообще продолжать карьеру? Всё-таки молодёжь уже наступает на пятки», — цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

При этом она отметила, что есть и другой вариант развития событий. По её мнению, если Медведевой нравится выступать, то можно кататься и дальше.

Медведева занималась под руководством Этери Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Осенью россиянка вернулась к Тутберидзе. Тем не менее в этом сезоне она ещё ни разу не участвовала в соревнованиях из-за состояния здоровья.

Ранее Медведева заявила, что будет готовиться к следующему сезону.