Навка призналась, что её ужасают четверные прыжки в женском катании

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о четверных прыжках в одиночном женском катании.

«Это очень опасно! Когда девочки сейчас прыгают эти сумасшедшие четверные, это ведь колоссальная нагрузка на позвоночник, на кости, связки. Девочки ещё не сформировались окончательно. Не рожали, они даже не перешли возраст 20 лет. С ужасом думаю, что их ждёт, когда им будет по 40. Я надеюсь, моя дочь не будет прыгать эти сумасшедшие четверные прыжки. Есть танцы на льду. Я очень хотела бы, чтобы она стала олимпийской чемпионкой. Конечно, как пойдёт. Честно говоря, не верю, что она будет прыгать. Я надеюсь, она этого не услышит», — сказала Навка в интервью Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Татьяна Навка пожелала RT процветания и прекрасных сюжетов.