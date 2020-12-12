Комплимент балерины Валиевой, слухи о свадьбе Авербуха и ёлка Тарасовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Прима Лондонского королевского балета Наталья Осипова восхитилась произвольной программой Камилы Валиевой, а переболевшая COVID-19 Елизавета Туктамышева рассказала о своём самочувствии. Елена Радионова поделилась подробностями знакомства с футболистом ЦСКА Константином Кучаевым, Илья Авербух опроверг слухи о свадьбе, а Татьяна Тарасова похвасталась тематически украшенной ёлкой. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Похвала Валиевой и четверной риттбергер Самоделкиной

Выступление Камилы Валиевой на заключительном этапе Кубка России мало кого оставило равнодушным. Экспертам и болельщикам запомнилась не только её техника катания, но и эффектная произвольная программа под музыку «Болеро». По словам спортсменки, изначально её несколько пугал выбор наставников, но к подготовке она подошла крайне серьёзно.

«Я смотрела запись выступления Майи Плисецкой, мы с мамой ходили в театр «Новая опера», чтобы посмотреть «Болеро», — призналась фигуристка.

«Стараюсь отрабатывать программу на полу, перед зеркалом, чтобы все позиции были чёткими, чтобы всё в целом смотрелось гармонично. Стараюсь делать движения плавные и жёсткие, чтобы они были похожи на движения змеи», — рассказала Валиева Olympic Channel.

Работу чемпионки мира среди юниоров оценили не только эксперты, но и представители мира балета. Так, прима Лондонского королевского балета Наталья Осипова похвалила Валиеву за прогресс.

«Умница. Видно, как программа прогрессирует, по твоему настроению, пластике, по акцентам, по подаче! Только вперёд», — написала Осипова в Instagram.

Несмотря на впечатляющий арсенал сложных элементов, у Валиевой в скором времени может появиться достойная конкурентка. Победительница юниорского этапа Кубка России Софья Самоделкина, уже освоившая тройной аксель и четверной сальхов, на тренировке исполнила четверной риттбергер. Об этом сообщил её тренер Сергей Давыдов.

Пока юные спортсменки активно готовятся к предстоящему чемпионату России, некоторые их коллеги находятся на вынужденной паузе из-за коронавируса. Так, заболевание Алёны Косторной протекает бессимптомно, Дмитрий Алиев проходит лечение дома, а Елизавета Туктамышева сообщила, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила поклонников за беспокойство.

Критика Загитовой и признание Корпи

Тем временем Алина Загитова продолжает осваивать профессию телеведущей, несмотря на постоянную критику в свой адрес. Наиболее резко на её счёт высказалась комментатор и бывшая легкоатлетка Иоланда Чен. Она выразила недоумение по поводу того, почему руководство Первого канала пригласило вести шоу «Ледниковый период» человека без опыта, а также призналась, что ей неловко за фигуристку.

Слова Чен не понравились другим представителям мира фигурного катания. Татьяна Тарасова посоветовала ей «выключить телевизор», Илья Авербух напомнил о профессиональной этике, а Инна Гончаренко предложила журналистке встать на коньки.

«Загитова — такая, какая есть. Она говорит интересно и выразительно, по-своему выражает мысли, у неё есть своё мнение и видение фигурного катания. В чём проблема? Если руководство телеканала приглашает девочку-спортсменку в ведущие, значит, хочет видеть именно её! Хотели бы профессионала — пригласили бы», — цитирует Гончаренко Metaratings.

Стоит отметить, что подобное внимание лишь идёт на пользу популярности Загитовой. Несмотря на паузу в карьере, она по-прежнему остаётся одной из самых успешных спортсменок России по версии Sport24 и компании PricewaterhouseCoopers. Чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане 2018 года заняла восьмое место в рейтинге, при составлении которого учитывались такие показатели, как индекс упоминаний в СМИ, количество подписчиков в социальных сетях и доход. Его лидером стал Хабиб Нурмагомедов, а ещё одна фигуристка, Евгения Медведева, заняла 14-е место.

Однако Загитовой восхищаются не только на родине. В рамках одного YouTube-проекта нескольким блогерам предлагалось оценить выступления наиболее успешных российских фигуристов последнего времени. Они остались в восторге от прокатов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, а номер ученицы Этери Тутберидзе и вовсе оставил их без слов.

Но за внешней лёгкостью всегда скрываются упорный труд и самопожертвование, о чём не понаслышке известно директору школы «Самбо-70» Ренату Лайшеву, сравнившему этот вид спорта с боями без правил.

«На поверхности это очень тонкие и интеллигентные люди: игрушки, которые падают, чмоканья, поздравления, обнимания друг с другом — а конкуренция и разборки такие, что можно сравнить и с боями без правил. Мне постоянно говорят: «Столько крови на ринге, на татами», а я говорю: «Это ерунда. Вы не знаете, сколько в фигурном катании крови». Это шутка, конечно, но по напряжению, по конкуренции очень даже можно сравнить», — сказал Лайшев в программе «Фигурка».

Говоря о негативных проявлениях в фигурном катании, трёхкратная медалистка чемпионатов Европы Киира Корпи, считающаяся одной из самых красивых спортсменок мира, рассказала, как на мнение некоторых судей может повлиять внешность фигуристок: несколько лет назад один из членов жюри открыто обсуждал при ней внешние данные юных спортсменок.

«В этот момент внутри меня всё гудело. Я думала: «Неужели это самый важный аспект в оценке этих десятилетних девочек перед их выступлением?!» И тут я услышала слова, которые были для меня совершенно удивительными: «Киира, какая же ты везучая. Красота очень сильно помогала тебе, когда мы обсуждали её в судейском кругу», — приводит слова Корпи «Чемпионат» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Внешность Радионовой и подготовка Тарасовой к Новому году

В марте 2020 года стало известно о романе Елены Радионовой и полузащитника ЦСКА Константина Кучаева. Спустя несколько месяцев фигуристка рассказала, как футболист появился в её жизни. По её словам, ему было непросто добиться её внимания, так как на момент знакомства девушку интересовала лишь карьера.

«До Кости у меня романов не было. Ни одного. Меня абсолютно отношения с мальчиками не интересовали. Мне всегда говорили, что это может подождать. Я к этому всегда спокойно относилась. Конечно, были ухажёры, но мне абсолютно это было не надо. Костя — это тот парень, который добивался меня, добивался своей цели», — рассказала Радионова в интервью Василию Кононову.

Кроме того, она призналась, что в подростковом возрасте была настолько недовольна своей внешностью, что планировала кардинально её поменять. В частности, фигуристка рассказала, что подумывала удалить несколько рёбер, исправить скулы, нос, губы и другие части тела.

«Хотелось сделать из себя силиконовую Барби. Мне казалось на тот момент, что это красиво, это очень всё гармонично смотрится. Но потом ты понимаешь, что это абсолютная дурь была в голове, которая со временем просто куда-то исчезла», — призналась экс-фигуристка.

В последнее время в центре обсуждения находится и личная жизнь Авербуха, состоящего в отношениях с актрисой Елизаветой Арзамасовой. На днях появилась информация о том, что пара сыграла тайную свадьбу, и специалисту пришлось опровергнуть эти слухи.

«У нас с Лизой всё хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим», — цитирует Авербуха StarHit.

Несмотря на плотный график, фигуристы и тренеры активно готовятся к предстоящим праздникам. Так, своей ёлкой уже похвасталась Татьяна Тарасова. Новогоднее дерево, украшенное тематическими игрушками, полностью отражает главную страсть своей хозяйки.