Коган заявил, что ФФККР пытается сохранить календарь турниров для фигуристов

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что, несмотря на отмену чемпионата Европы, организация старается сохранить для спортсменов соревновательный календарь текущего сезона.

«Мне очень жаль, что чемпионат Европы отменён. Это, конечно, трагедия для многих европейских спортсменов. В этом отношении российские спортсмены в некотором преимуществе, потому что мы пытаемся сохранить соревновательный календарь, чтобы спортсмены могли готовиться и соревноваться. С другой стороны, здоровье и безопасность — это главное, но жалко, что ISU принял такое решение», — цитирует Когана РИА Новости.

Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе с 25 по 31 января 2021 года.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала отмену чемпионата Европы 2021 года.