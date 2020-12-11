Коган заявил, что ФФККР пытается сохранить календарь турниров для фигуристов
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- РИА Новости
«Мне очень жаль, что чемпионат Европы отменён. Это, конечно, трагедия для многих европейских спортсменов. В этом отношении российские спортсмены в некотором преимуществе, потому что мы пытаемся сохранить соревновательный календарь, чтобы спортсмены могли готовиться и соревноваться. С другой стороны, здоровье и безопасность — это главное, но жалко, что ISU принял такое решение», — цитирует Когана РИА Новости.
Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе с 25 по 31 января 2021 года.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала отмену чемпионата Европы 2021 года.