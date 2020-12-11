Бестемьянова об отмене ЧЕ по фигурному катанию: видимо, очень сложно сейчас обеспечить безопасность

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала отмену чемпионата Европы 2021 года.
Бестемьянова об отмене ЧЕ по фигурному катанию: видимо, очень сложно сейчас обеспечить безопасность
  • Reuters

«Что же делать, если такой трудный год. Ситуация в мире сложная, большое количество заболевших. Конечно, это очень плохо для спорта, но, с другой стороны, ехать в другую страну — неизвестно, как там с мерами безопасности. Очень обидно, но мы ждали чего-то подобного. Надеялись, что перенесут в другую страну и на другие сроки. Видимо, очень сложно сейчас обеспечить безопасность», — приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе 25—31 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Алексей Мишин назвал отмену чемпионата Европы большой потерей для фигуристов.

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