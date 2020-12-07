Тарасова вступилась за Загитову, которую раскритиковала Чен
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- АГН «Москва»
«Я знаю, что у нас много других программ. Пусть она смотрит другие телепередачи, где ей хорошо и где ей ни за кого не стыдно. А мы в восторге! Алина сделала большие успехи, нам приятно за этим наблюдать. Чен же пусть выключит телевизор! Нажмёт на другую кнопочку, и ей не будет противно», — цитирует Тарасову Sport24.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира в 2019 году и первенстве Европы в 2018 году.
Ранее Дмитрий Губерниев предлагал Загитовой тренировки по сценической речи.