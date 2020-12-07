Авербух о критике Чен в адрес Загитовой: не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал критику бывшей легкоатлетки Иоланды Чен в адрес фигуристки Алины Загитовой за её работу в качестве ведущей телешоу «Ледникововый период».

«Мне удивительно слышать такие слова от Иоланды, потому что она всегда была интеллигентной девушкой и профессиональным человеком. Считаю, такие высказывания не красят Иоланду», — цитирует Авербуха Sport24.

Он отметил, что и сама Чен когда-то только начинала карьеру в качестве телеведущей после большого спорта. Хореограф также выразил надежду, что её слова могли просто быть вырваны из контекста, так как высказывания экс-легкоатлетки являются непрофессиональными и некорректными со всех сторон.

«Я просто не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать. Тем более Чен видела, как Алина с середины проекта шагала семимильными шагами к успеху своей карьеры в роли телеведущей», — добавил Авербух.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира в 2019 году и первенстве Европы в 2018 году.

Ранее Татьяна Тарасова вступилась за Загитову, которую раскритиковала Чен.