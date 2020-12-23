Горшков отдал предпочтение чемпионату России перед международными турнирами

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что уровень всероссийских соревнований выше, чем международных.
Горшков отдал предпочтение чемпионату России перед международными турнирами
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

По словам Горшкова, такого же мнения придерживаются его зарубежные коллеги.

24 декабря в Челябинске должен начаться чемпионат России.

«Эпидемия повлияла на все сферы жизни. Были отменены почти все международные турниры по фигурному катанию. Под вопросом взрослый чемпионат мира. Мы в ожидании. На данный момент в чемпионате России примут участие 14 танцевальных пар, 17 мужчин, 11 пар, 17 одиночниц. Ряд спортсменов снялись. Спортсмены, которые были определены как запасные, уже вошли в этот список», — приводит слова Горшкова Sport24.

Ранее стало известно, что заслуженный тренер России оценила шансы переболевшей COVID-19 Елизаветы Туктамышевой на ЧР.

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