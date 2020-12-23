Горшков отдал предпочтение чемпионату России перед международными турнирами

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что уровень всероссийских соревнований выше, чем международных.

По словам Горшкова, такого же мнения придерживаются его зарубежные коллеги.

24 декабря в Челябинске должен начаться чемпионат России.

«Эпидемия повлияла на все сферы жизни. Были отменены почти все международные турниры по фигурному катанию. Под вопросом взрослый чемпионат мира. Мы в ожидании. На данный момент в чемпионате России примут участие 14 танцевальных пар, 17 мужчин, 11 пар, 17 одиночниц. Ряд спортсменов снялись. Спортсмены, которые были определены как запасные, уже вошли в этот список», — приводит слова Горшкова Sport24.

Ранее стало известно, что заслуженный тренер России оценила шансы переболевшей COVID-19 Елизаветы Туктамышевой на ЧР.