Заслуженный тренер России оценила шансы переболевшей COVID-19 Туктамышевой на ЧР

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила перспективы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате страны.

Спортсменка недавно вернулась на лёд после перенесённого коронавируса. В свои 24 года она станет самой возрастной участницей женского турнира.

«Она заболела на пике формы, практически сразу после соревнований. Мы видели, что она была готова очень хорошо. Лиза — спортсменка опытная, поэтому шансы есть всегда. Тем более у фигуристки с такой хорошей базой и многолетними наработками. Возможно всё. Конечно, будет нелегко, но каждый год что-то возникает. Никто не застрахован, не COVID, так другую болезнь подхватишь», — приводят слова Гончаренко «Известия».

Ранее сообщалось, что организаторы ЧР по фигурному катанию не рассматривали возможность отмены или переноса турнира.