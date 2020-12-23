Организаторы ЧР по фигурному катанию не рассматривали возможность отмены или переноса турнира

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал, что организаторы не рассматривали возможность отмены или переноса предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.

«Где-то в начале осени я стал звонить в федерацию, разговаривать с Александром Коганом. Говорю: «Александр Ильич, ситуация непростая и серьёзная. Что мы будем делать?» Александр Ильич, как человек умудрённый опытом, со мной поговорил и сказал, что чемпионат будет в любом случае, спортсмены готовы приехать», — приводит слова Евдокимова Sport24.

Он отметил, что есть только два варианта проведения турнира — с ограниченным количеством зрителей или при пустых трибунах.

«После этого разговора у меня всякие сомнения пропали и осталась уверенность в том, что мы должны это сделать — как всегда, качественно и интересно. Особенно накануне Нового года, чтобы это был праздник. В том числе и для спортсменов, поскольку чемпионата Европы не будет», — добавил заместитель губернатора.

Чемпионат России пройдёт с 24 по 26 декабря.

Ранее стало известно, что Алёна Косторная пропустит чемпионат России в Челябинске.