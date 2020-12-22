Плющенко объяснил, почему Косторная пропустит чемпионат России

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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко, тренер действующей чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной, заявил, что после перенесённого коронавируса спортсменка не успела набрать необходимые кондиции.
Плющенко объяснил, почему Косторная пропустит чемпионат России
  • Reuters

«Косторная переболела ковидом, вышла на лёд за неделю до чемпионата России. К сожалению, тренироваться ей оказалось очень тяжело. Прокаты даются с большим трудом, прежде всего в плане дыхания. Мы до последнего старались делать всё, что только можно, но за неделю крайне сложно подготовиться к столь ответственному старту. Врачи тоже стоят на том, что не нужно форсировать подготовку. Такие вещи после любых вирусных инфекций могут быть чреваты крайне серьёзными осложнениями, после которых вообще можно закончить карьеру. Алёна же — девочка совсем молодая. Ей ещё жить и жить в спорте. Потому наиболее разумным шагом в данной ситуации я посчитал отказ от выступления в Челябинске», — сказал Плющенко RT.

Чемпионат России пройдёт с 25 по 27 декабря в Челябинске.

Ранее сообщалось, что Косторная пропустит чемпионат России в Челябинске.

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