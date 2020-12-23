Гончаренко надеется на сверхсложные прыжки в исполнении фигуристов на чемпионате России

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от чемпионата страны.
Гончаренко надеется на сверхсложные прыжки в исполнении фигуристов на чемпионате России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Соревнования должны начаться 24 декабря в Челябинске. О своём отказе от выступлений уже объявили несколько именитых спортсменов, в частности Алёна Косторная и Дмитрий Алиев. По мнению Гончаренко, конкуренция на турнире будет очень высокой. Она не исключает, что ввиду отмены чемпионата Европы именно российское первенство станет самым ярким событием всего спортивного сезона в фигурном катании.

«Уверена, что мы увидим новые достижения в плане сверхсложных прыжков, особенно в женском одиночном катании. Хотелось бы, чтобы мальчики подтянулись к девочкам и тоже нас порадовали. В спортивных парах очень сильный состав, одна пара лучше другой — борьба будет очень напряжённой. В танцах есть понимание того, кто будет в лидерах, но борьбу за второе-третье место никто не отменял. Так что накал будет серьёзным», — цитируют Гончаренко «Известия».

Ранее сообщалось, что организаторы ЧР по фигурному катанию не рассматривали возможность отмены или переноса турнира.

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