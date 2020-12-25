Щербакова лидирует после короткой программы на ЧР по фигурному катанию
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Судьи оценили выступление Щербаковой в 80,31 балла.
Второе место, несмотря на падение, занимает Камила Валиева — 79,99 балла. Тройку лидеров замыкает Дарья Усачёва, набравшая 76,72 балла.
Александра Трусова набрала 75,76 балла и занимает четвёртое место, а Елизавета Туктамышева с 73,56 балла стала пятой.
Произвольную программу спортсменки представят 26 декабря.
Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко отреагировал на оценки Трусовой за короткую программу на ЧР.