Щербакова лидирует после короткой программы на ЧР по фигурному катанию

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Анна Щербакова лидирует по итогам короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.
Щербакова лидирует после короткой программы на ЧР по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Судьи оценили выступление Щербаковой в 80,31 балла.

Второе место, несмотря на падение, занимает Камила Валиева — 79,99 балла. Тройку лидеров замыкает Дарья Усачёва, набравшая 76,72 балла.

Александра Трусова набрала 75,76 балла и занимает четвёртое место, а Елизавета Туктамышева с 73,56 балла стала пятой.

Произвольную программу спортсменки представят 26 декабря.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко отреагировал на оценки Трусовой за короткую программу на ЧР.

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