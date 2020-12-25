Щербакова лидирует после короткой программы на ЧР по фигурному катанию

Анна Щербакова лидирует по итогам короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.

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Судьи оценили выступление Щербаковой в 80,31 балла. Второе место, несмотря на падение, занимает Камила Валиева — 79,99 балла. Тройку лидеров замыкает Дарья Усачёва, набравшая 76,72 балла. Александра Трусова набрала 75,76 балла и занимает четвёртое место, а Елизавета Туктамышева с 73,56 балла стала пятой. Произвольную программу спортсменки представят 26 декабря. Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко отреагировал на оценки Трусовой за короткую программу на ЧР.