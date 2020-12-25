Победа Степановой и Букина, триумф Коляды и сенсация от Кондратюка: чем удивили соревнования мужчин и танцоров на ЧР

На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске разыграны первые комплекты наград. Танцоры Александра Степанова и Иван Букин впервые завоевали золото национального первенства. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро получили серебро, Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — бронзу. Михаил Коляда отпраздновал победу в мужском одиночном катании. Лучших результатов в карьере добились Макар Игнатов и Марк Кондратьев, занявшие второе и третье места.

Победное возвращение Степановой и Букина

Новыми чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. Они выиграли золото национального первенства с восьмой попытки, имея в активе четыре комплекта серебряных наград и два — бронзовых. На второе место поднялись Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, третьими стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин. Для обеих дуэтов эти результаты тоже стали лучшими в карьере.

Накануне в ритм-танце Степановой и Букину приходилось выступать под первым номером задолго до основных конкурентов. Для пары, которая не соревновалась 11 месяцев, а до чемпионата России практически не тренировалась, это было невероятным вызовом, с которым она отлично справилась. Но в произвольной программе история практически повторилась. Хотя дуэт действующих вице-чемпионов страны и попал в сильнейшую разминку, свою программу он должен был показать раньше ближайших преследователей.

Для турнира в Челябинске Степанова и Букин оставили прошлогодний произвольный танец под песню Джастина Тимберлейка, хотя новый, уже с прицелом на Олимпийские игры, они тоже успели выучить. То, что пара уже долго не расстаётся с этой постановкой, не смущало ни болельщиков, ни судей, тем более что танцоры немного преобразили свой номер, сделав его ещё более динамичным.

Степанова и Букин выступили на одном дыхании и не дали усомниться в своём превосходстве в этот день. За отдельные элементы они не получали оценок ниже тройки, а за компоненты — ниже 9,50 балла. В итоге они получили 132,88 балла за произвольный танец и 220,16 балла после двух дней. Виктории Синициной и Никите Кацалапову было бы очень сложно в таких условиях защитить титул чемпионов России, если бы они принимали участие в турнире.

Загорски и Гурейро тоже показали уже хорошо знакомую болельщикам программу «Лара Крофт». Их выступление отличалось доведённым до предела драматизмом, от которого зрители в концовке не могли усидеть на местах и стоя приветствовали фигуристов. Пара набрала 210,94 балла, обновив свой лучший результат сезона.

У бронзовых призёров Скопцовой и Алёшина прокат не получился идеальным. Уже в самом начале партнёрша ошиблась на твиззлах и в дальнейшем никак не могла перестать себя корить за это, выступая без привычных для себя эмоций. Паре также снизили уровни на дорожке шагов, и в итоге судьи в сумме оценили их выступление на чемпионате России на 196,97 балла.

Потеснить молодой дуэт с третьего места вполне могли бы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, однако у их зажигательного и яркого выступления были свои минусы. Партнёрша, для которой турнир в Челябинске стал первым чемпионатом России в карьере, споткнулась на твиззлах, а более опытному Базину поставили первый уровень сложности на дорожке шагов.

В итоге они набрали 192,68 балла и даже не удержались на четвёртом месте, пропустив вперёд Софью Шевченко и Игоря Ерёменко. Стоит отметить, что неофициальными бронзовыми призёрами в произвольном танце стали Аннабель Морозов и Андрей Багин. Они выступали в предпоследней группе и не только избежали ошибок, но и получили весьма достойные компоненты за свой чувственный номер.

Чемпионство Коляды и неожиданная бронза Кондратюка

Михаил Коляда стал чемпионом России по фигурному катанию после трёхлетнего перерыва. Он отпраздновал победу на главном турнире страны в третий раз за карьеру. Макар Игнатов стал серебряным призёром, а Марк Кондратюк преподнёс пока что главную сенсацию соревнований в Челябинске, заняв третье место.

В прошлом году произвольная программа перевернула соревнования в мужском одиночном катании с ног на голову. Никто из промежуточной тройки лидеров так и не добрался до пьедестала почёта, а медали в итоге выиграли фигуристы, которые в первый день показали четвёртый, восьмой и даже 13-й результат. В Челябинске эта история вполне могла повториться. Вся первая десятка уместилась в 20,12 балла друг от друга, и призёром в теории мог оказаться кто-то из второй разминочной группы.

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Однако этим вторым шансом почти никто не воспользовался. Евгений Семененко с набором из четверных риттбергера, тулупа и сальхова упал три раза и остался на 11-м месте. Егор Мурашов не только не продемонстрировал четверные прыжки, но и тройные исполнил чисто всего три раза, потеряв в итоге шесть позиций. Пётр Гуменник не справился с тройными акселями и не смог подняться выше седьмой позиции. Только Антон Шулепов, у которого в заявке не было квадов, смог чисто откататься и захватить лидерство перед выходом на лёд последней группы участников. Он установил для всех ориентир в 249,89 балла.

Открывавший сильнейшую разминку Артём Ковалёв превзойти эти не самые высокие цифры не смог. Он начал программу под попурри Queen с каскада с четверным сальховом и тройным тулупом, но во второй попытке сальхова ученик Евгения Плющенко не смог правильно приземлиться. В конце программы Ковалёв выступал не менее зажигательно, чем Фредди Меркьюри на сцене, но в начале он был очень зажатым, и судьи не оставили это без внимания. Его итоговая сумма составила 247,17 балла.

Программа чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалёва способна была принести ему медаль. Он сразу исполнил четверной флип и подкрепил его каскадом с четверным тулупом. Связкам между прыжками Мозалёв уделял огромное внимание, и это сразу вызывало симпатию к молодому фигуристу. Однако благоприятное впечатление длилось недолго. В середине проката он упал с четверного тулупа и сорвал два тройных акселя. Запаса после короткой программы Мозалёву хватило, чтобы обойти Шулепова на 3,03 балла, но в произвольной программе он уступил фигуристу без прыжков в четыре оборота.

Мозалёв остался на первом месте и после выступления Александра Самарина. Тот не решился начать прокат с четверного лутца и исполнил тулуп, который всё равно закончился падением. В его катании чувствовалась тяжесть, и это приводило к новым и новым ошибкам на прыжках. Судьи дали Самарину очень щедрые компоненты, но это всё равно не помогло вице-чемпиону Европы занять высокую позицию.

Зато другой ученик Светланы Соколовской сотворил сенсацию. Марк Кондратюк занимал третье место после короткой программы и уже был вправе гордиться собой, но дебютант чемпионатов России не остановился на этом. В своей произвольной программе 17-летний фигурист чисто исполнил два четверных сальхова, и после этого даже падение на каскаде с тройным акселем не могло лишить его медали. Кондратюк, у которого на этапах Кубка России лучшим результатом было лишь седьмое место, набрал 260,31 балла и гарантировал себе бронзовую медаль.

Следующим на лёд вышел Михаил Коляда. То, что его программа «Белый ворон» затмит все предыдущие выступления, ни у кого не вызывало сомнений, но двукратный чемпион России должен был ещё подкрепить своё изумительное катание качественными прыжками. С этим ученик Алексея Мишина уверенно справился — уже после двух чистых четверных тулупов его можно было поздравлять с победой. Коляда всё-таки оступился на тройном акселе, но это всё равно не давало повода усомниться в его итоговом успехе. Он превзошёл Кондратюка почти на 36 очков, остановившись в итоге на отметке 296,15 балла.

В итоговое распределение медалей способен был вмешаться Макар Игнатов. Год назад он был лидером после короткой программы, но растерял всё своё преимущество и остался ни с чем. В этот раз он сохранил второе место. После исполнения фирменного четверного риттбергера Игнатов несколько раз давал повод поволноваться из-за неуверенных приземлений, но всё-таки докатал программу с высоко поднятой головой и набрал за два проката 265,37 балла.