Степанова призналась, что не испытывает большой радости от победы на чемпионате России

Фигуристка Александра Степанова поделилась впечатлениями от победы на первенстве России в Челябинске в соревнованиях танцевальных дуэтов, где она выступила в паре с Иваном Букиным.

«Это наша первая победа на чемпионате России. Но не могу сказать, что мы испытываем безумную радость от первого места. У нас было очень мало времени, это был волнительный период — не хотелось кататься хуже, чем в прошлом году. Надеюсь, что нам удалось показать хорошее катание. У нас сейчас начало сезона, так можно сказать. Сегодня я вновь вышла на лёд, от зрителей просто невероятная поддержка. Несколько раз нас встречали аплодисментами — заводили зал. Нам хотелось кататься для них», — сказала Степанова после награждения.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин победили на чемпионате России в танцах на льду.