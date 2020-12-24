Успехи фаворитов: Коляда, Степанова и Букин, Тарасова и Морозов захватили лидерство на ЧР по фигурному катанию

В Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В первый день короткие программы представили мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары. В турнире одиночников лидерство захватил Михаил Коляда, показавший лучший результат сезона в стране. Танцоры Александра Степанова и Иван Букин вернулись на лёд после перерыва и сразу заняли промежуточное первое место. Евгения Тарасова и Владимир Морозов возглавили турнирную таблицу соревнований спортивных пар, воспользовавшись ошибками конкурентов.

Мужчины

Первый день чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске начался с выступления мужчин, которые показывали свои короткие программы. Макар Игнатов, выйдя на лёд под вторым стартовым номером, сразу установил высокую планку для всех одиночников. Ему пришлось побороться на выезде с четверного риттбергера, но прыжок у 20-летнего спортсмена всё-таки получился. К каскаду четверной тулуп — тройной тулуп вопросов у судей уже не было, как и к тройному акселю. Его результат составил 98,30 балла — больше на этапах Кубка России получал только Михаил Коляда.

Долгое время сместить Игнатова с первого места никому не удавалось, хотя несколько фигуристов были близки к этому. Артёму Ковалёву набрать больше 87,45 балла помешало падение на дорожке шагов. Евгений Семененко начал прокат под заглавную песню «Бандитского Петербурга» с прекрасно исполненных четверного сальхова и тройного акселя, но сорвал каскад, лишившись очков за второй прыжок, и допустил серьёзную ошибку на вращении. У Петра Гуменника обидно слетело ребро при приземлении с тройного акселя, и для него пределом стали 84,39 балла.

В последней группе было сразу несколько возмутителей спокойствия. Марк Кондратюк благодаря чистому прокату с четверным сальховом сумел набрать 90,88 балла и временно оказаться на втором месте, что стало небольшой сенсацией в короткой программе. Ещё выше должен был подняться чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв, но он упал на четверном флипе и заработал только 89,47 балла.

Превзойти результат Игнатова смог только Михаил Коляда. Двукратный чемпион России с первых секунд демонстрировал уверенность в себе и справился с четверным тулупом в каскаде и с самым проблемным своим прыжком — тройным акселем. Хотя по технике Коляда проиграл Игнатову, он заслужил хорошие компоненты и получил 102,48 балла. Для российских мужчин это лучший результат сезона.

Вице-чемпион Европы Александр Самарин вернулся на лёд после долго перерыва и попытался удивить зрителей не только необычным выбором музыкальной композиции — песни «Полюшко-поле», но и вторым после Игнатова контентом по сложности. Однако фигурист не устоял на четверном лутце и сразу оказался вне первой тройки. Самарин чисто откатал оставшуюся часть программы и в итоге довольствовался пятым местом — 87,96 балла.

Танцы на льду

Турнир танцоров в этом году проходит без победителей двух последних чемпионатов России Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Они переболели коронавирусом и не успели восстановиться, хотя поклонники фигурного катания смогут увидеть их на новогодних шоу. В отсутствие фаворитов главными претендентами на золото стали Александра Степанова и Иван Букин, у которых есть уже шесть наград первенства страны, но ни одной — высшего достоинства.

Степанова и Букин раньше всех показали ритм-танец и сразу дали понять, что к первому месту никого не допустят. К этому турниру они готовились всего три недели, а в последний раз выходили на лёд на официальных соревнованиях ещё в январе, на чемпионате Европы. Тем не менее они весьма энергично и ярко выступили под хорошо знакомую болельщикам музыку из «Мулен Руж!». Каждый элемент оценивался по четвёртому уровню сложности, но в последний момент судьи сняли балл за передержанную поддержку. C итоговыми 87,28 балла Степанова и Букин гарантировали себе лидерство по итогам первого дня.

За оставшиеся два места в промежуточной тройке развернулась борьба между тремя танцевальными парами. Сначала свой номер на тему «Бонни и Клайд» представили Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин. Победители двух последних этапов Кубка России избежали нареканий со стороны судей и набрали 80,19 балла. Сдвинуть их с этой позиции могли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, но у гораздо более опытного партнёра произошёл сбой на твизлах, и за свой ритм-танец дуэт получил 78,01 балла. У Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро таких проблем не было, а свою программу под музыку из «Великого шоумена» они давно довели до совершенства. Пара заработала 84,02 балла и расположилась за Степановой и Букиным.

Спортивные пары

Первый день чемпионата России завершали спортивные пары, представлявшие свои короткие программы. Из главных фаворитов раньше всех на лёд вышли прошлогодние бронзовые призёры Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Если на этапах Кубка России им всё время что-то мешало хорошо выступить под джазовую классику, то в этот раз прокат прошёл отлично. Пара не только безошибочно исполнила все элементы, но и успевала поиграть на публику. Судьи оценили их выступление на 77,01 балла.

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский могли спокойно превзойти этот результат. Все средства для этого у рекордсменов мира в короткой программе были. Однако Бойкова приземлилась на две ноги после сложного выброса тройной лутц. Эта небольшая ошибка могла отправить учеников Тамары Москвиной на промежуточное второе место, но всё-таки за счёт компонентов они набрали 77,48 балла.

Их одногруппники Анастасия Мишина и Александр Галлямов были готовы покорить 80-очковый рубеж, что они уже делали на последнем этапе Кубка России. Но в Челябинске, в присутствии зрителей и конкурентов, у Галлямова произошёл необъяснимый сбой. Он даже не попытался исполнить тройной сальхов, и партнёрша сделала его одна. Потеря такого важного элемента отбросила пару на промежуточное четвёртое место с 73,25 балла. С учётом того, что на лёд ещё не выходили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Мишина и Галлямов остались без сильнейшей разминки в произвольной программе.

Тарасова и Морозов произвели на ледовой арене настоящий фурор. Их «Болеро», оставшееся с прошлого сезона, к чемпионату России было доведено до совершенства и стало лучшим прокатом первого дня соревнований. Пара не прибегала к самым сложным прыжкам и выбросам, но зато получала за каждый элемент почти максимальные надбавки. При этом судьи наказали фигуристов штрафным очком за позднее начала проката, что не помешало им захватить лидерство с результатом 80,65 балла. Столько в этом сезоне на этапах Кубка России спортивные пары ещё не получали.