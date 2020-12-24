Бестемьянова поразилась прогрессу Степановой и Букина по сравнению с прошлым годом
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Дуэт занял первое место. По словам Бестемьяновой, спортсмены катались очень хорошо и красиво.
«Но они не выступали 11 месяцев. Это, конечно, очень долго. И они очень достойно катались, очень чисто, технически верно, прекрасно. Очень удачные изменения в ритмическом танце сделаны, и музыка ведь другая во второй части. Так что здорово! По сравнению с прошлым годом — прекрасно», — приводит слова эксперта Sport24.
Ранее Степанова призналась, что только три недели готовилась с Букиным к чемпионату России.