Бестемьянова поразилась прогрессу Степановой и Букина по сравнению с прошлым годом

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении Александры Степановой и Ивана Букина в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.
Бестемьянова поразилась прогрессу Степановой и Букина по сравнению с прошлым годом
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Дуэт занял первое место. По словам Бестемьяновой, спортсмены катались очень хорошо и красиво.

«Но они не выступали 11 месяцев. Это, конечно, очень долго. И они очень достойно катались, очень чисто, технически верно, прекрасно. Очень удачные изменения в ритмическом танце сделаны, и музыка ведь другая во второй части. Так что здорово! По сравнению с прошлым годом — прекрасно», — приводит слова эксперта Sport24.

Ранее Степанова призналась, что только три недели готовилась с Букиным к чемпионату России.

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