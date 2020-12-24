Степанова призналась, что только три недели готовилась с Букиным к чемпионату России

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Фигуристка Александра Степанова, партнёрша Ивана Букина по танцевальному дуэту, рассказала о проблемах, помешавших ей нормально подготовиться к чемпионату России.
Степанова призналась, что только три недели готовилась с Букиным к чемпионату России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В Челябинске пара выиграла ритм-танец и имеет хорошие перспективы завоевать золото по итогам двух программ.

На пресс-конференции Степанова призналась, что ещё во время открытых прокатов у неё появились проблемы со спиной, из-за чего потребовалось лететь в Германию. Затем фигуристка перенесла болезнь.

«Более-менее поправилась, катались пару недель. А потом заболел Ваня. К сожалению, мы болели порознь. Нам не удалось это сделать вместе как паре. Мы пропустили очень много времени. У нас было только три недели, чтобы подготовиться к чемпионату», — приводит слова Степановой Sport24.

Ранее сообщалось, что фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прокомментировали своё вступление в ритм-танце.

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