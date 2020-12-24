Гурейро объяснил, из-за чего они с Загорски потеряли баллы на ЧР
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Спортсмены похвалили себя за выступление, но признались, что не обошлось без шероховатостей. Они также отметили, что из-за чрезмерных эмоций недосчитались пары баллов.
«Это всё-таки самый крупный турнир сезона, столько эмоций, поэтому поехали настолько сильно, что не получилось с ними совладать: тут помарочка, там помарочка», — приводит слова Гурейро ТАСС.
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил успех Михаила Коляды.