Гурейро объяснил, из-за чего они с Загорски потеряли баллы на ЧР

Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прокомментировали своё вступление в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.

Спортсмены похвалили себя за выступление, но признались, что не обошлось без шероховатостей. Они также отметили, что из-за чрезмерных эмоций недосчитались пары баллов.

«Это всё-таки самый крупный турнир сезона, столько эмоций, поэтому поехали настолько сильно, что не получилось с ними совладать: тут помарочка, там помарочка», — приводит слова Гурейро ТАСС.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил успех Михаила Коляды.