Фигурист Самарин рассказал, чего ему не хватило для успешного выступления на ЧР

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Александр Самарин прокомментировал своё выступление в мужском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Фигурист Самарин рассказал, чего ему не хватило для успешного выступления на ЧР
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Спасибо, что всё равно поддерживают, ждут и дожидаются. Это сезон преодоления — чудес не произошло, хотя и были надежды. Такой сезон, сказать больше нечего, нельзя выйти и сразу начать всё делать. Это щепетильный момент, нужно время, его банально не хватило», — приводит слова Самарина ТАСС.

Он отметил, что не сожалеет о решении выступить на чемпионате России.

«Это мой второй старт в сезоне, особо не было возможности накатать, наработать программы. Здесь я был просто рад ощутить энергию зала. Спасибо моей команде», — добавил фигурист.

По итогам чемпионата России Самарин занял пятое место, набрав по сумме двух прокатов 251,38 балла — 87,96 за короткую и 163,42 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что Михаил Коляда стал трёхкратным чемпионом России по фигурному катанию.

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