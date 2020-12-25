Бестемьянова выразила восторг от программы Степановой и Букина

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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила победу танцевального дуэта Александра Степанова — Иван Букин на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
Бестемьянова выразила восторг от программы Степановой и Букина
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я очень рада, как выступили Степанова и Букин. Абсолютно заслуженное первое место. Фантастическая программа. Ребята классно катались, это просто фурор и восторг. Очень хорошо откатались Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро, заслуженное второе место. Для меня третьими должны быть Шевченко и Ерёменко. Для меня это очень странное распределение, когда пара ошибается и не катается как надо», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Третье место на чемпионате России заняли Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин победили на чемпионате России в танцах на льду.

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