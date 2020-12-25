Коляда о работе с Мишиным: это как глоток свежего воздуха

Российский фигурист Михаил Коляда поделился впечатлениями от работы с тренером Алексеем Мишиным, к которому он перешёл перед стартом сезона.

«Для меня это всё было в новинку — упражнения, тренировки, всё. Это было новым, как глоток свежего воздуха. И до сих пор я продолжаю обогащаться — он человек с невероятным опытом. Насчёт работы — карты раскрывать не буду, это секрет», — приводит слова Коляды ТАСС.

25-летний фигурист перешёл в группу Мишина летом 2020 года. Прежде он тренировался у Валентины Чеботарёвой.

Ранее сообщалось, что Коляда стал трёхкратным чемпионом России по фигурному катанию.