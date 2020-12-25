Коляда о работе с Мишиным: это как глоток свежего воздуха
- РИА Новости
«Для меня это всё было в новинку — упражнения, тренировки, всё. Это было новым, как глоток свежего воздуха. И до сих пор я продолжаю обогащаться — он человек с невероятным опытом. Насчёт работы — карты раскрывать не буду, это секрет», — приводит слова Коляды ТАСС.
25-летний фигурист перешёл в группу Мишина летом 2020 года. Прежде он тренировался у Валентины Чеботарёвой.
Ранее сообщалось, что Коляда стал трёхкратным чемпионом России по фигурному катанию.