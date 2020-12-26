Ягудин рассказал, что его удивило в выступлениях фигуристок на ЧР

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировала выступление фигуристок в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Все произвели сегодня достойное впечатление. Но вот что удивило — могут срываться прыжки, вращения, а сегодня как-то не пошли у некоторых фигуристок дорожки шагов. Но в целом получилось достаточно справедливое распределение девушек в турнирной таблице. Хотелось, конечно, увидеть чисто исполненный тройной аксель у Камилы Валиевой, а так в целом все боролись и все молодцы», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Он отметил, что высокая плотность результатов позволяет рассчитывать на интригу в борьбе за победу по итогам произвольной программы.

«Завтра нас ждёт интригующая произвольная программа. Когда разрывы огромны, то сокращать их намного сложнее. А завтра нам предстоит увидеть ожесточённую борьбу за пьедестал чемпионата России», — добавил Ягудин.

По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, набравшая 80,31 балла. Второе место занимает Камила Валиева (79,99), третье — Дарья Усачёва (76,72). Александра Трусова — четвёртая (75,76), а Елизавета Туктамышева — пятая (73,56).

Произвольную программу спортсменки представят 26 декабря.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко отреагировал на оценки Трусовой за короткую программу на ЧР.