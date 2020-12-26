Плющенко раскритиковал судейство на ЧР по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко высказал мнение об оценках спортсменок в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

«Саша Трусова сегодня каталась очень хорошо, на мой взгляд, это был её лучший прокат за весь сезон, несмотря на то, что она не прыгала аксель 3,5 оборота. Она сделала, отстояла все вращения, все они получили четвёртый уровень. Дорожка, по-моему, немного недооценена, можно было тоже ставить высший уровень. Больше могли быть и надбавки от судей. Это что касается Саши. Но чуть завышенные оценки были и другим спортсменкам, вот так мне кажется. Сегодня общался уже со многими тренерами, специалистами. Общались на тему того, что фигуристкам, которые занимают лидирующие места, действительно ставятся баснословные баллы за падения, за несделанные вращения. Им ставят совершенно другой уровень, которого по идее быть не должно», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что скоро вопросы по судейству будут исходить не только от него, но и от других тренеров.

«Что-то здесь не то, что-то неладное. Спортсменка падает с тройного акселя — и получает примерно 80 баллов. То есть если она его делает, то она набирает больше мужчин, которые в коротких программах прыгают четверные?», — добавил специалист.

По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, набравшая 80,31 балла. Второе место занимает Камила Валиева (79,99), третье — Дарья Усачёва (76,72). Александра Трусова — четвёртая (75,76), а Елизавета Туктамышева — пятая (73,56).

Произвольную программу спортсменки представят 26 декабря.

Ранее Алексей Ягудин рассказал, что его удивило в выступлениях фигуристок в короткой программе на ЧР.