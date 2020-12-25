Жулин: главное, чтобы Щербакова не подорвала своё здоровье

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, высказал мнение о выступлении Анны Щербаковой в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.

«Ей будет безумно тяжело, я вижу, какой она боец, хочу только ей пожелать здоровья. Хочется, чтобы она поговорила с врачами, с тренером. Произвольная намного сложнее физически. Главное, чтобы она не подорвала здоровье», — приводит слова Жулина Sport24.

«Она боец, конечно, каких мало. Я безумный её фанат, но хорошо бы, чтобы её осмотрели перед произвольной программой. Я вижу, как тяжело люди доезжают и как танцоры на карачки встают после прокатов. Я вижу, насколько тяжело дышится после этого», — добавил специалист.

16-летняя фигуристка занимает первое место по итогам короткой программы, набрав 80,31 балла. Произвольную программу спортсменки представят 26 декабря.

Ранее Щербакова рассказала, что займётся своим здоровьем после чемпионата России.