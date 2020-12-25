Рекорд Щербаковой, падение Валиевой и недовольство Плющенко: как ученицы Тутберидзе выиграли короткую программу на ЧР

Ученицы Этери Тутберидзе заняли три первых места по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Лучший результат показала Анна Щербакова, её оценка за компоненты оказалась выше рекорда Алины Загитовой, однако достижение не может считаться официальным. Камила Валиева, несмотря на падение с тройного акселя, заняла второе место, а откатавшая чисто свою программу Дарья Усачёва — третье. Александра Трусова стала четвёртой.

Внимание болельщиков к участницам женского турнира было приковано задолго до начала короткой программы. Утром пятницы, 25 декабря, девушки провели официальную тренировку, которая могла многое сказать о настрое и готовности спортсменок. В первую очередь любителей фигурного катания волновало, сделают ли Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Александра Трусова тройной аксель. Для девушек это самый сложный элемент в короткой программе, от исполнения которого во многом зависело положение в промежуточном протоколе.

Туктамышева и Валиева справились с этой задачей, однако ученица Этери Тутберидзе упала на дорожке шагов. Трусова же не стала пробовать тройной аксель. Она решила избежать лишнего риска и ограничиться прыжком в два с половиной оборота, с которым проблем у подопечной Евгения Плющенко нет.

Валиевой при жеребьёвке короткого проката достался второй порядковый номер, и выступать ей пришлось раньше всех фавориток. Прекрасная программа под музыку олимпийского чемпиона Эрика Рэдфорда вовсе не требовала обязательного исполнения тройного акселя, чтобы оказаться в группе лидеров, однако отказываться от своих планов 14-летняя фигуристка тоже не хотела. Валиева попыталась показать свой главный элемент после тройного флипа и потерпела неудачу. Она не только недокрутила прыжок, но и упала при приземлении.

Тем не менее судьи высоко оценили старания фигуристки и наградили её щедрыми компонентами. 37,54 балла за художественное впечатление позволили Валиевой превзойти мировой рекорд Алины Загитовой, установленный на победном для неё чемпионате мира 2019 года. Итоговый же результат ученицы Этери Тутберидзе составил 79,99 балла.

Валиева оставалась на первом месте вплоть до выхода Анны Щербаковой. Спортсменка только недавно восстановилась после пневмонии, и было видно, что она всё ещё испытывает дискомфорт из-за болезни. Однако на её прокате проблемы со здоровьем никак не сказались. Двукратная чемпионка России исполнила каждый прыжок легко и изящно.

После каскада лутц — риттбергер Анна могла спокойно выдохнуть, но внезапно у неё произошёл сбой на вращении. Она с трудом удержала позицию и избежала серьёзного наказания, потеряв только два уровня. В технической оценке Щербакова уступила Валиевой, но произвела ещё более благоприятное впечатление. Судьи дали ей 80,31 балла и помогли улучшить неофициальный рекорд по компонентам до 37,80 балла.

Первой бросить вызов ученицам Тутберидзе попыталась их недавняя одногруппница Трусова. Для проката она выбрала бело-фиолетовое платье, в котором смотрелась весьма органично. Отказ от тройного акселя позволил Трусовой почувствовать себя более уверенно и качественно исполнить остальные прыжки, но арбитры остались не вполне довольны её выступлением. Они привычно зафиксировали у фигуристки неверное ребро на тройном флипе, оценили дорожку шагов на третий уровень и поставили довольно скромные компоненты. На 75,76 балла своей подопечной Плющенко отреагировал неодобрительно, о чём свидетельствовал жест «большой палец вниз».

На третьем месте Трусова задержалась недолго. Её потеснила вице-чемпионка мира среди юниоров Дарья Усачёва. Ещё одна ученица Тутберидзе, для которой первенство в Челябинске стало первым в карьере, справилась со всем прыжковым набором, включавшим двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. На дорожке шагов 14-летняя спортсменка споткнулась, однако потеряла на этом лишь один уровень сложности и даже получила прибавку к базовой оценке. Усачёва набрала 76,72 балла и дополнила промежуточную тройку, которую составляли только представительницы «Самбо-70».

Елизавета Туктамышева закрывала соревнования и наверняка понимала, что даже с чистым тройным акселем ей будет сложно оказаться между ученицами Тутберидзе. Тем не менее она попыталась и начала программу со степ-аута на своём коронном прыжке. Для каскада чемпионка мира 2015 года выбрала два тройных тулупа, чем окончательно лишила себя теоретической возможности войти в тройку. К тому же Туктамышева тоже ошиблась на дорожке шагов и потеряла один уровень на вращении. Победительница российского этапа Гран-при заработала 73,56 балла и заняла только пятое место.

Всего 0,3 балла Туктамышевой проиграла Елизавета Нугуманова. Её выступление под мелодию венского вальса стало одним из главных сюрпризов дня. Ученица Евгения Рукавицына откаталась безошибочно и заодно порадовала редким каскадом из двух тройных риттбергеров. Ещё 0,33 балла ей уступила Майя Хромых. Подопечная Тутберидзе осталась в борьбе за медали — третье место от седьмого по итогам короткой программы отделили меньше четырёх баллов.