Фигуристка Усачёва: рада, что собрала и сделала все прыжки
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«В целом всё неплохо, рада, что собрала и сделала все прыжки, было обидно, когда соскочила с ребра на дорожке. Постаралась вытащить, надеюсь, получилось. Тренировки были успешные — работала, старалась исправлять ошибки, накатывать программы. Считаю, что подошла к этому старту подготовленной», — приводит слова Усачёвой ТАСС.
По итогам короткой программы Усачёва заняла третье место, набрав 76,72 балла.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова лидирует после короткой программы на ЧР по фигурному катанию.