Фигуристка Усачёва: рада, что собрала и сделала все прыжки

Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«В целом всё неплохо, рада, что собрала и сделала все прыжки, было обидно, когда соскочила с ребра на дорожке. Постаралась вытащить, надеюсь, получилось. Тренировки были успешные — работала, старалась исправлять ошибки, накатывать программы. Считаю, что подошла к этому старту подготовленной», — приводит слова Усачёвой ТАСС.

По итогам короткой программы Усачёва заняла третье место, набрав 76,72 балла.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова лидирует после короткой программы на ЧР по фигурному катанию.