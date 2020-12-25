Бестемьянова: не было заметно, что Щербакова недавно перенесла болезнь

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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление фигуристок в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.
Бестемьянова: не было заметно, что Щербакова недавно перенесла болезнь
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Рада за Аню Щербакову, которая старается и стремится. Щербакова сегодня откаталась так, что если бы мы не знали, что Аня недавно перенесла болезнь, то мы бы этого и не поняли. Мне сегодня очень понравилась Дарья Усачёва, ещё очень хороша была Елизавета Нугуманова, просто удивительно хороша. Казалось, никто на неё давно и ставку не делал, а она была сегодня просто необыкновенной», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Она выразила сожаление, что Камиле Валиевой не удалось чисто исполнить тройной аксель.

«Видимо, из-за этого напряжения, срыва, для меня она сегодня не выглядела так ярко. Я очень её люблю, но сегодня прокат не был таким ярким», — добавила Бестемьянова.

Произвольную программу спортменки представят 26 декабря.

Ранее сообщалось, что Щербакова лидирует после короткой программы на ЧР по фигурному катанию.

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