Плющенко рассказал, что Трусова выступает на ЧР с серьёзной травмой
- РИА Новости
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«Саша на сегодняшний день травмирована. Катается с серьёзной травмой. Тейп на задней поверхности бедра? Да, травма есть. Но мы не снялись. Саша — молодец, она сказала: «Я хочу соревноваться, буду бороться», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».
По итогам своего проката короткой программы 16-летняя Трусова набрала 75,76 балла.
Произвольную программу спортсменки представят 26 декабря.
Ранее сообщалось, что Плющенко раскритиковал судейство на ЧР по фигурному катанию.