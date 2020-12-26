Плющенко рассказал, что Трусова выступает на ЧР с серьёзной травмой

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию тренер Евгений Плющенко рассказал, что его подопечная выступает на чемпионате России в Челябинске, несмотря на серьёзную травму.
Плющенко рассказал, что Трусова выступает на ЧР с серьёзной травмой
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Саша на сегодняшний день травмирована. Катается с серьёзной травмой. Тейп на задней поверхности бедра? Да, травма есть. Но мы не снялись. Саша — молодец, она сказала: «Я хочу соревноваться, буду бороться», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

По итогам своего проката короткой программы 16-летняя Трусова набрала 75,76 балла.

Произвольную программу спортсменки представят 26 декабря.

Ранее сообщалось, что Плющенко раскритиковал судейство на ЧР по фигурному катанию.

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