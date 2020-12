Возвращение на вершину: Тарасова и Морозов в третий раз стали чемпионами России в парном катании

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в третий раз завоевали титул чемпионов России по фигурному катанию среди спортивных пар. Они одержали победу на турнире в Челябинске, набрав самые высокие баллы как в короткой, так и в произвольной программе. Серебряные награды взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а бронза досталась Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов вернули себе звание чемпионов страны в парном катании, потерянное год назад. После успешного выступления в коротком прокате они набрали лучшие баллы и в произвольной программе, отпраздновав свою третью победу на национальном первенстве. Прошлогодние победители Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опустились на второе место, а бронзу вновь завоевал дуэт Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

По итогам короткой программы интрига в парном турнире обострилась до предела. Первые пять дуэтов расположились так близко друг к другу, как это ещё никогда не происходило на чемпионатах России при новой судейской системе. Достаточно сказать, что занимавшие пятое место Анастасия Мишина и Александр Галлямов проигрывали лидерам всего 7,40 балла — такой разрыв привычнее видеть на чемпионатах мира и Олимпийских играх, но никак не на национальном первенстве.

Так что болельщиков не должно было удивлять, если бы чемпионами страны стали фигуристы, выступавшие с произвольной программой во второй разминочной группе. Год назад Мишина и Галлямов уже забирались с восьмого места на четвёртое и после перехода к Тамаре Москвиной однозначно стали только лучше. В Кубке России за свои выступления под музыку группы Queen они не набирали меньше 150 баллов и были единственной парой, кто так сильно впечатлял судей. Им только нужно было избежать таких же странных ошибок, как в короткой программе, когда Галлямов сорвал всегда получавшийся у него тройной сальхов.

Но всё-таки композиция We Are the Champions, звучавшая в программе, не стала пророческой для пары, и подвели её именно прыжковые элементы. Сначала не получился сложнейший каскад с двумя тройными сальховами и ойлером — у партнёрши была «бабочка» на последнем прыжке. Затем Галлямов плохо приземлился на тройном тулупе. Две ошибки лишили дуэт привычного задора, и у фигуристов сорвалась одна из поддержек. Выбросы и подкрутка у Мишиной и Галлямова были безупречны, но их не хватило даже для того, чтобы превзойти прошлогодний результат. Перед выходом на лёд сильнейшего квартета они лидировали с 211,95 балла.

Первыми из заключительной группы выступали Павлюченко и Ходыкин. В прошлом их можно было покритиковать за то, что они не показывают именно парного катания, но теперь работа над этим была видна. Несмотря на большую разницу в телосложении, они стали выглядеть более органично в этом сезоне. Судьи оценили по достоинству выступление фигуристов и не поскупились на баллы за компоненты. Правда, у фигуристов были некоторые технические огрехи — Ходыкин недокрутил флип, а Павлюченко коснулась льда после приземления с выброса. В итоге они набрали 221,39 балла за две программы.

Четвёртыми после короткого проката были Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, что для пары, у которой нет тройных прыжков, уже было успехом. Чтобы удержаться на своей позиции, они наконец-то решились исполнить сальхов в три оборота, но у партнёрши он не получился, после чего она чуть не упала на ровном месте и оступилась после выброса. К сильным сторонам проката можно было отнести мощные поддержки и в целом качественную постановку, но даже для попадания в первую четвёрку этого было недостаточно. Панфилова и Рылов могли быть довольны только тем, что преодолели 200-очковый рубеж.

Следующими выступали чемпионы страны 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Однако их постановка под музыку из фильмов о Джеймсе Бонде, производившая фурор в прошлом сезоне, не была для них счастливой. Бойкова сразу пошатнулась на тройном сальхове, а потом не смогла уверенно приземлиться после выброса. Судьи также нашли повод сдержанно оценить последнюю поддержку и заключительное вращение, выставив при этом хорошие баллы за компоненты. Ученики Тамары Москвиной заняли промежуточное первое место, заработав отрыв всего в 3,6 балла.

Нельзя сказать, что выступавшие последними Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили подарок от своих конкурентов, но всё-таки их путь к золоту значительно упростился. На своём девятом чемпионате страны пара получила право на небольшие ошибки и воспользовалась им, когда Тарасова рукой помогла себе на сальхове, а затем Морозов неправильно совершил выброс партнёрши, что привело к её падению.

В финале проката Тарасова ошиблась на вращении, и после этого их победа немного стала вызывать сомнения, но судьи успокоили зрителей, которые стоя приветствовали пару. Они набрали за произвольную программу на 0,07 балла больше, чем Бойкова с Козловским, и стали чемпионами по итогам двух прокатов. Впервые со времён Марии Петровой и Алексея Тихонова одной паре удалось стать призёрами чемпионата России семь раз подряд.