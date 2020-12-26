Роднина — о недовольстве Плющенко судейством: в моё время оценки не обсуждали

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала критические высказывания тренера Евгения Плющенко о судействе на чемпионате России в Челябинске.
Роднина — о недовольстве Плющенко судейством: в моё время оценки не обсуждали
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«В фигурном катании есть одно золотое правило: «Мы не обсуждаем оценки». Мне кажется, это правило давно перестали учитывать. Может быть, потому что раньше все судьи были поимённо, а не инкогнито, как, например, сейчас. Если вам не нравятся оценки, то руководитель может написать протест. Подобные вопросы нужно решать согласно правилам. В моё время спортсмены и тренеры оценки не обсуждали», — приводит слова Родниной «Чемпионат».

По итогам своего проката короткой программы 16-летняя подопечная Плющенко — Александра Трусова — набрала 75,76 балла.

Произвольную программу спортсменки представят 26 декабря.

Ранее сообщалось, что Плющенко раскритиковал судейство на чемпионате России по фигурному катанию.

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