Роднина — о недовольстве Плющенко судейством: в моё время оценки не обсуждали
- © РИА Новости / Максим Блинов
«В фигурном катании есть одно золотое правило: «Мы не обсуждаем оценки». Мне кажется, это правило давно перестали учитывать. Может быть, потому что раньше все судьи были поимённо, а не инкогнито, как, например, сейчас. Если вам не нравятся оценки, то руководитель может написать протест. Подобные вопросы нужно решать согласно правилам. В моё время спортсмены и тренеры оценки не обсуждали», — приводит слова Родниной «Чемпионат».
По итогам своего проката короткой программы 16-летняя подопечная Плющенко — Александра Трусова — набрала 75,76 балла.
Произвольную программу спортсменки представят 26 декабря.
Ранее сообщалось, что Плющенко раскритиковал судейство на чемпионате России по фигурному катанию.