Бутырская оценила решение Трусовой отказаться от тройного акселя в короткой программе

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России.

«Трусова не боится ничего и хочет быть впереди планеты всей. Это хорошо, что она всё пробует. Я вообще не считаю поводом для обсуждений то, что на этапе Гран-при в Москве Саша сорвала все прыжки в произвольной программе. Ничего страшного, это тоже опыт. Саша уже подошла к пониманию, что фигурист должен постоянно просчитывать свои действия и не стремиться к тому, чтобы всех напугать. Пугать можно на тренировках. А на соревнованиях стоит выполнять лишь то, в чём ты стопроцентно уверен, нельзя полагаться на авось. Саша умеет очень многое. И я уверена, она ещё это покажет», — сказала Бутырская RT.

Ранее она объяснила, в чём важность выступления на предолимпийском чемпионате России.