Слуцкая считает, что ФФККР организует дополнительный отбор на ЧМ в феврале
- © Александр Натрускин
- РИА Новости
«Мне кажется, что федерация даст фигуристкам ещё один шанс отобраться в команду на каких-нибудь соревнованиях в феврале. Если, конечно, чемпионат мира весной всё-таки состоится. Если нет, тогда вообще будет непонятно, зачем спортсменам, претендующим на места в сборной, может быть нужен финал Кубка России. Разве что для поддержания общей физической формы», — заявила Слуцкая RT.
Ранее Слуцкая ответила, кого считала главными претендентками на победу на чемпионате России.