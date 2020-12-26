Слуцкая считает, что ФФККР организует дополнительный отбор на ЧМ в феврале

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Серебряная медалистка Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию Ирина Слуцкая выразила мнение, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) организует дополнительный отборочный турнир для участия в чемпионате мира 2021 года.
Слуцкая считает, что ФФККР организует дополнительный отбор на ЧМ в феврале
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Мне кажется, что федерация даст фигуристкам ещё один шанс отобраться в команду на каких-нибудь соревнованиях в феврале. Если, конечно, чемпионат мира весной всё-таки состоится. Если нет, тогда вообще будет непонятно, зачем спортсменам, претендующим на места в сборной, может быть нужен финал Кубка России. Разве что для поддержания общей физической формы», — заявила Слуцкая RT.

Ранее Слуцкая ответила, кого считала главными претендентками на победу на чемпионате России.

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