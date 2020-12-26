Слуцкая ответила, кого считала главными претендентками на победу на ЧР

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, кого считала главными претендентками на победу на чемпионате России.

«Осенью всё шло к тому, что из взрослых спортсменок борьба на чемпионате страны должна на равных идти между Лизой Туктамышевой, Сашей Трусовой, Аней Щербаковой и Алёной Косторной, но о какой борьбе можно говорить, если трое из этой четвёрки минимум две недели лежали пластом, а Косторная так и не оправилась от болезни настолько, чтобы приехать в Челябинск?» — заявила Слуцкая RT.

Ранее Слуцкая высказала мнение о нынешней форме Михаила Коляды, победившего в мужском одиночном катании на чемпионате России 2020 года в Челябинске.