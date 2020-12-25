Слуцкая рассказала, что делает Коляду особенным фигуристом

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение о нынешней форме Михаила Коляды, победившего в мужском одиночном катании на чемпионате России 2020 года в Челябинске.
Слуцкая рассказала, что делает Коляду особенным фигуристом
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Спортсмен — это прежде всего колоссальнейший труд и только потом талант, но, глядя на Мишу, я невольно отмечаю то, что делает его особенным. Это его презентация, его внутренняя уверенность. На сегодняшний день это спортсмен, который готов бороться за самые высокие места на чемпионатах Европы и мира», — рассказала Слуцкая RT.

Она отметила, что если бы мировое первенство проводилось прямо сейчас и в нём участвовали все сильнейшие фигуристы мира, то Коляда смог бы побороться не только за третье место, но и за победу.

«Он по-настоящему хорош. В нём нет ни капли дрожи, а самое главное — я не вижу, что, катаясь, он за что-то борется. Такая лёгкость говорит о том, что Миша не только в прекрасной форме, но и уверен в себе, как никогда», — добавила Слуцкая.

Ранее она поделилась впечатлениями от соревнований в мужском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить