Слуцкая: Коляда на десять голов выше всех

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от соревнований в мужском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.
Слуцкая: Коляда на десять голов выше всех
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Вот я сижу, смотрю последнюю разминку — все вроде выходят, красиво катаются, борются, делают четверные прыжки, а потом выходит на лёд спортсмен, делает первое движение, и ты понимаешь, что он другой. Вообще другой. Не из этой разминки, а из какого-то отдельного мира, по всем параметрам. У Коляды очень красивая программа, которую поставил Илья Авербух, красивые линии, красивые прыжки. Для меня он на десять голов выше всех тех, кого я сейчас вижу. Это совершенно не означает, что мне не нравятся другие фигуристы. Очень понравились Андрей Мозалёв, Марк Кондратюк, но сравнить с Колядой я не могу никого из них», — рассказала Слуцкая RT.

Ранее сообщалось, что Коляда стал трёхкратным чемпионом России по фигурному катанию.

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