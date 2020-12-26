Тутберидзе: Щербакова нам объяснила, что спорт — это преодоление

Тренер Этери Тутберидзе подвела итоги выступления своих учениц на чемпионате России по фигурному катанию.

«Результат этого чемпионата — огромная компенсация за проделанную нашей командой работу. Камила Валиева смогла показать достойнейшее «Болеро», эту программу можно внести в библиотеку лучших. Анна Щербакова сегодня всем объяснила, что спорт — преодоление. Преодоление обстоятельств и возможностей», — написала Тутберидзе на своей странице в Instagram.

Щербакова одержала победу на чемпионате России, несмотря на то что накануне турнира переболела пневмонией. Валиева заняла второе место.

Ранее Роднина раскритиковала костюмы фигуристок на чемпионате России.