Тутберидзе: Щербакова нам объяснила, что спорт — это преодоление

Короткая ссылка
Тренер Этери Тутберидзе подвела итоги выступления своих учениц на чемпионате России по фигурному катанию.

«Результат этого чемпионата — огромная компенсация за проделанную нашей командой работу. Камила Валиева смогла показать достойнейшее «Болеро», эту программу можно внести в библиотеку лучших. Анна Щербакова сегодня всем объяснила, что спорт — преодоление. Преодоление обстоятельств и возможностей», — написала Тутберидзе на своей странице в Instagram.

Щербакова одержала победу на чемпионате России, несмотря на то что накануне турнира переболела пневмонией. Валиева заняла второе место.

Ранее Роднина раскритиковала костюмы фигуристок на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить