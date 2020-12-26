Щербакова призналась, что её тревожило самочувствие перед произвольной программой на ЧР

Анна Щербакова рассказала, что не лучшим образом себя чувствовала перед выступлением в произвольной программе в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Я счастлива, что всё получилось. Я приучила себя не думать ни о чём плохом. Тренировка не задалась, скорее, моё самочувствие меня тревожило. Все вокруг предлагали мне сняться с соревнований, это мешало, и я ещё больше рада тому, что всё получилось», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Она отметила, что не может сейчас сказать, как именно себя чувствует, из-за прилива адреналина после соревнований.

«Это будет понятно позже. И завтра, на показательных», — добавила Щербакова.

По итогам двух прокатов Щербакова набрала 264,10 балла: 80,31 за короткую программу и 183,79 — за произвольную. Для 16-летней фигуристки это третья подряд победа на национальном первенстве.

Ранее Этери Тутберидзе призналась, что пыталась уговорить Щербакову сняться с чемпионата России.