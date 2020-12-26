Третье золото подряд: Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию с неофициальными рекордами мира

Фигуристка Анна Щербакова третий раз подряд стала чемпионкой России в женском одиночном катании. В произвольной программе она чисто исполнила четверной лутц и четверной флип, благодаря чему превысила два мировых рекорда. Второе место заняла Камила Валиева, у которой получилось идеально исполнить два четверных тулупа. На третью позицию поднялась Александра Трусова, повторившая прошлогодний результат.

Утренние тренировки перед произвольной программой девушек обнадёжили болельщиков одних спортсменов и расстроили поклонников других. К первым можно было отнести Камилу Валиеву и Александру Трусову. Чемпионка мира среди юниоров справилась с двумя четверными тулупами в прогоне и выглядела весьма уверенно перед своим первым сражением за медали чемпионата России. У Трусовой же хорошо получились два четверных лутца — этот вид прыжка ранее был причиной двух падений фигуристки на этапе Гран-при в Москве. Другие квады исполнять она не пробовала.

У других претенденток на награды не всё было так здорово. Елизавета Туктамышева не смогла исполнить тройной аксель, и вскоре её тренер Алексей Мишин даже предупредил, что чемпионка мира 2015 года может сняться с соревнований, — после того как она заняла пятое место в короткой программе. По его словам, фигуристка ещё не до конца оправилась от коронавирусной инфекции.

Проблемы преследовали и двукратную чемпионку России Анну Щербакову. После короткого проката, который она выиграла, спортсменка едва могла дышать, чем сильно обеспокоила болельщиков, ведь она совсем недавно перенесла пневмонию и тоже явно не до конца восстановилась. Щербакова заверила, что сниматься не собирается, однако на тренировке ей не покорились ни четверной флип, ни четверной лутц, а без них бороться за очередное золото ей было бы очень трудно.

До того как главные фаворитки приступили к исполнению произвольной программы, в борьбу за медали попыталась вмешаться Майя Хромых. Юная ученица Этери Тутберидзе была седьмой после короткого проката и хотела поправить своё положение с помощью четверного тулупа. Утром этот прыжок у неё не получился, на разминке перед выступлением с ним уже было всё в порядке, но в самый нужный момент 14-летняя фигуристка всё-таки упала. Хотя падение было довольно чувствительным, Хромых собралась и достойно докатала свою программу, получив по итогам двух дней 211,91 балла. Для юниорки это весьма хороший результат.

Туктамышева всё-таки не снялась с соревнований и вышла на лёд в последней группе участниц. Но ей не удалось выложиться до конца на 13-м за карьеру чемпионате России. Оба тройных акселя у ученицы Алексея Мишина не получились: на первом она оступилась, а на втором — упала. Туктамышева была уже не такой выносливой, как на победном этапе Гран-при, и сдвоенный риттбергер в конце её программы стал тому подтверждением. Из-за этой ошибки чемпионка мира набрала всего 204,25 балла и уступила не только Хромых, но и Елизавете Нугумановой — та неожиданно для самой себя оказалась в тройке лучших взрослых фигуристок и могла бы попасть в сборную России, если бы не отмена чемпионата Европы.

Трусова всё-таки решила прекратить погоню за четверными прыжками и для своей произвольной программы оставила только два четверных лутца. Отказ от риска позволил ей откатать чисто и показать всю красоту и насыщенность «Ромео и Джульетты». Зрители могли больше не волноваться перед очередным заходом на прыжок — Трусова очень чётко демонстрировала, что справится с каждым элементом. Судьи только в очередной раз снизили баллы за неясное ребро, но зато почти все оценки за компоненты оказались выше девятки — для Трусовой это был настоящий прорыв, оценённый на 246,37 балла.

Но даже такого результата оказалось мало для чемпионства, когда на лёд вышла Валиева и выступила под вечную классику фигурного катания «Болеро». В её случае было совершенно не важно, какие прыжки нужно исполнять, — с каждым она справлялась удивительно легко, в том числе с четверными тулупами в начале программы. Валиева старалась усложнить все элементы, демонстрируя запредельную пластику и гибкость, а также абсолютную гармонию с музыкой. Если бы не совсем небольшой недокрут на флипе, у судей не было бы повода ставить за технику оценки ниже тройки. Само собой, на компоненты они тоже не скупились — вторая оценка Валиевой превысила официальный мировой рекорд Алины Загитовой, установленный ещё в 2018 году. Итоговый же результат 14-летней фигуристки составил 254,01 балла, и он уже был гораздо выше другого высшего достижения, принадлежащего Алёне Косторной.

От Анны Щербаковой требовалось совершить невозможное — превысить такие цифры было бы сложно даже в абсолютно здоровом состоянии, не то что после тяжёлой болезни. Но она оказалась способна даже на такой подвиг. И четверной лутц, и четверной флип дались двукратной чемпионке России на удивление легко, а по поводу остального контента она не давала повода усомниться, что всё будет исполнено по высшему разряду.

Все хореографические элементы Щербаковой получили четвёртый уровень, и в итоге она только за технику набрала больше 100 баллов. Оценка за компоненты тоже превысила результат Валиевой. Когда судьи объявили окончательные результаты, зрители на арене «Трактор» взорвались от восхищения. За произвольный прокат Щербакова получила 183,79 балла, а по сумме двух дней — 264,10 балла. Оба результата оставили далеко позади официальные мировые рекорды.

Чемпионат России завершился выступлением Майи Хромых. Ещё одна ученица Тутберидзе не продемонстрировала элементы ультра-си, но и её катание было настолько качественным, что можно было позабыть, что на лёд вышла юниорка. Она даже немного обошла по компонентам Трусову, но всё-таки без должной техники не могла рассчитывать на место выше четвёртого. Когда оценки Хромых стали известны, Щербакова была официально объявлена трёхкратной чемпионкой страны. До неё выиграть три золотые медали подряд удавалось только Марии Бутырской и Ирине Слуцкой ещё в те времена, когда Щербакова даже не родилась.