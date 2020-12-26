Усачёва призналась, что ей было сложно выступать после лидеров на чемпионате России

Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Оцениваю выступление в произвольной программе хорошо, были небольшие помарки на вращениях. Рада, что собралась, справилась, сделала всё, что задумывала. Выступала последней, после прокатов девочек был мандраж. Для меня большой опыт — выступать на таком турнире, это круто, опыт на каждом старте важен, надо каждый элемент сделать по максимуму», — приводит слова Усачёвой ТАСС.

Она отметила, что, в общем, привыкла выступать одной из последних.

«Но три девочки передо мной набрали такие высокие баллы, овации, куча игрушек, как будто старт уже закончился. Было тяжеловато», — добавила Усачёва.

По итогам чемпионата России Усачёва заняла четвёртое место, набрав по сумме двух прокатов 230,56 балла: 76,72 за короткую и 153,84 за произвольную программы.

Ранее Татьяна Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию в соревновании одиночниц.