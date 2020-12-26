Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию в соревновании одиночниц
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- РИА Новости
«Сегодня был сумасшедший уровень. Очень рада за Аню Щербакову, что она теперь трёхкратная чемпионка. Три девочки катались просто уникально. Не знаю, можно ли кататься ещё лучше. Они были одновременно и атлетами, и балеринами, и гимнастками. Девчонки преодолевали себя, болезни и ситуацию, в которой они находятся. Но они доказали, что ни одну из них не сломить! Я рыдала после выступлений. Поздравляю всех, а больше всего Этери Тутберидзе. Каждая девочка из лидирующей группы была бриллиантом. Аня пойдёт и будет до последнего бороться, Валиева тоже каталась потрясающе. Саша Трусова начала это фантастическое катание, она преподнесла настоящий восторг. Их было невозможно оценить, они бесценны!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Анна Щербакова выиграла чемпионат России в третий раз подряд, став сильнейшей фигуристкой страны. Второй стала дебютантка соревнований 14-летняя Камила Валиева, третьей — 16-летняя Александра Трусова.
Ранее Тутберидзе призналась, что пыталась уговорить Щербакову сняться с чемпионата России.