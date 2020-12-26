Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию в соревновании одиночниц

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась своими впечатлениями от женской произвольной программы на чемпионате России, который проходил в Челябинске.

«Сегодня был сумасшедший уровень. Очень рада за Аню Щербакову, что она теперь трёхкратная чемпионка. Три девочки катались просто уникально. Не знаю, можно ли кататься ещё лучше. Они были одновременно и атлетами, и балеринами, и гимнастками. Девчонки преодолевали себя, болезни и ситуацию, в которой они находятся. Но они доказали, что ни одну из них не сломить! Я рыдала после выступлений. Поздравляю всех, а больше всего Этери Тутберидзе. Каждая девочка из лидирующей группы была бриллиантом. Аня пойдёт и будет до последнего бороться, Валиева тоже каталась потрясающе. Саша Трусова начала это фантастическое катание, она преподнесла настоящий восторг. Их было невозможно оценить, они бесценны!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Анна Щербакова выиграла чемпионат России в третий раз подряд, став сильнейшей фигуристкой страны. Второй стала дебютантка соревнований 14-летняя Камила Валиева, третьей — 16-летняя Александра Трусова.

Ранее Тутберидзе призналась, что пыталась уговорить Щербакову сняться с чемпионата России.