Глейхенгауз: понимал, что Щербакова не согласится сняться с чемпионата России

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился своими впечатлениями от победы фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате России.

«Мы безумно рады и гордимся. По нам видно, как сейчас мы опустошены. Мы были готовы к тому, что Анне, возможно, нужно будет сниматься с произвольной программы. В этом не было бы ничего страшного. Но внутри я понимал, что она всё равно не согласится, а выйдет и покажет — что она в итоге и сделала», — заявил Глейхенгауз в эфире Первого канала.

16-летняя фигуристка в третий раз в карьере одержала победу на чемпионате России. Второе место у ещё одной воспитанницы Тутберидзе, Камилы Валиевой. Третьей стала Александра Трусова.

Ранее Тутберидзе призналась, что пыталась уговорить Щербакову сняться с чемпионата России.