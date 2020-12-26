Авербух: все фигуристки показали всё, что можно было показать на данный момент

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступления фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Авербух: все фигуристки показали всё, что можно было показать на данный момент
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Все девочки показали всё, что можно было показать на данный момент. Понятно, что впереди, мы все ждём, чемпионат мира и много работы. Мы ждём и выздоровления Алёны Косторной. Все-таки надеемся, что она обретёт былую форму. Потому что Алёна пока не показывала то катание, которое было в прошлом году», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что вопрос относительно третьей путёвки на чемпионат мира будет открытым.

«Потому что, несмотря на прекраснейшее выступление Камилы Валиевой, она не может ехать на чемпионат мира по возрасту пока, как и Усачёва. Думаю, на третью путёвку будет претендовать и та же Лиза Туктамышева, и Алёна Косторная», — добавил Авербух.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию.

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