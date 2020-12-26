Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию

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Анна Щербакова одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

По итогам двух прокатов Щербакова набрала 264,10 балла: 80,31 за короткую программу и 183,79 — за произвольную. Для 16-летней фигуристки это третья подряд победа на национальном первенстве.

Второе место заняла Камила Валиева — 254,01 (79,99 + 174,02) балла.

Тройку призёров замкнула Александра Трусова — 246,37 (75,76 + 170,61) балла.

Елизавета Туктамышева заняла итоговое, седьмое место, набрав по сумме двух выступлений 204,25 (73,56 + 130,69) балла.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко остался доволен оценками Трусовой за произвольную программу на чемпионате России.

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