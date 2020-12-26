Валиева: меня не тревожит, как катаются соперницы

Короткая ссылка
Камила Валиева прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Валиева: меня не тревожит, как катаются соперницы
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Старалась не нервничать, спокойно выходить и считаю, сегодня получилось. Меня не тревожит, как катаются соперницы, иногда смотрю, иногда нет. Произвольной я довольна, короткой — немного нет. Пошла на лутц, стараясь не допускать ошибок, как в прошлый раз», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Спортсменка отметила, что можно считать этот чемпионат счастливым для неё.

«Впервые попробовать посоревноваться со взрослыми, с таким настроем выходить — это круто. Да ещё и такая поддержка зала. Выступать с топовыми фигуристами всегда здорово», — добавила 14-летняя фигуристка.

По итогам чемпионата России Валиева завоевала серебро, набрав по сумме двух прокатов 254,01 балла — 79,99 за короткую и 174,02 за произвольную, превзойдя мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.

Ранее Александра Трусова рассказала, что травма позволила ей исполнять только четверной лутц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить