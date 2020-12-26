Валиева: меня не тревожит, как катаются соперницы

Камила Валиева прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Старалась не нервничать, спокойно выходить и считаю, сегодня получилось. Меня не тревожит, как катаются соперницы, иногда смотрю, иногда нет. Произвольной я довольна, короткой — немного нет. Пошла на лутц, стараясь не допускать ошибок, как в прошлый раз», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Спортсменка отметила, что можно считать этот чемпионат счастливым для неё.

«Впервые попробовать посоревноваться со взрослыми, с таким настроем выходить — это круто. Да ещё и такая поддержка зала. Выступать с топовыми фигуристами всегда здорово», — добавила 14-летняя фигуристка.

По итогам чемпионата России Валиева завоевала серебро, набрав по сумме двух прокатов 254,01 балла — 79,99 за короткую и 174,02 за произвольную, превзойдя мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.

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